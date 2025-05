Duas equipes lutam por uma vaga para a semifinal do Veterano na Faber

Rio Training tem tarefa difícil: vencer o líder e torcer para um tropeço do G4 - Crédito: Divulgação

A fase de classificação do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell termina neste domingo, 4, com a realização da sétima rodada. Três jogos estão programados para o Cedrinho e irão definir a última equipe classificada para a semifinal do torneio.

Ultrazinco/Sra. Fome, Sanfer e Boni já estão garantidos para a fase decisiva e a última vaga será conhecida neste domingo e será disputada entre G4 e Rio Training. Ice Polar e WLM Engenharia estão eliminados.

Quem se classifica?

Três jogos estão programados para a manhã de domingo e logo às 8h entram em campo as duas equipes pretendentes a última vaga para a semifinal.

No campo 1, o Rio Training, com 6 pontos encara o líder Ultrazinco, que tem 13 pontos, e precisa vencer e ainda torcer para um tropeço do G4, que está em 4º lugar, com 7 pontos e pega o eliminado Ice Polar, que possui 3 pontos e está em 6º lugar.

A matemática é simples: o Rio Training precisa vencer o líder e torcer para que o G4 não conquiste os 3 pontos frente o Ice Polar.

A rodada

Campo 1

8h - Rio Training x Ultrazinco/Sra. Fome

10h - Boni Centro Automotivo x Sanfer

Campo 2

8h - G4 x Ice Polar/Drogaria Pepe

Classificação

Leia Também