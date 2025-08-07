Do topo ao esquecimento: Veja clubes do cenário nacional que sumiram do mapa

Marcado por muitas histórias de superação em trajetórias incríveis, o futebol brasileiro já contou com vários clubes que realizaram campanhas inesperadas e chocaram o país. Porém, muitos subiram rápido, mas enfrentaram um declínio na mesma velocidade.

Ao longo dos anos muitos times que já competiram na Copa do Brasil com destaque, até mesmo conquistando título, disputaram a Série A nacional, mas hoje estão inativos, extintos ou se fundiram com outras equipes, perdendo relevância nacional. Vamos relembrar alguns!

Clubes que aprontaram no Brasil e perderam relevância

São várias equipes que já aprontaram no futebol brasileiro, mas não conseguiram se manter em destaque no cenário nacional até hoje. Algumas equipes até conseguiram ficar em alta por um bom tempo, outras viveram a glória em uma única temporada.

Campeão Paulista, São Caetano bateu na trave na Libertadores e Brasileirão

O São Caetano é talvez o caso mais impactante. A equipe chegou a ser vice-campeã do Campeonato Brasileiro em 2000 e 2001, além de também bater na trave na Copa Libertadores em 2002.

O Azulão ainda conquistou o Campeonato Paulista em 2004 e foi vice em 2007. Porém, foi rebaixado para a Série B do Brasileiro em 2006, onde ficou até 2013 e depois acabou pegando o elevador para baixo.

Atualmente, a equipe disputa apenas a Série A4 do Campeonato Paulista, equivalente à quarta divisão estadual.

Santo André levou a Copa do Brasil

O Santo André chocou o Brasil em 2004. A equipe conseguiu conquistar a Copa do Brasil, com direito a triunfo sobre o Flamengo na final por 2 a 0, em um Maracanã lotado.

O Ramalhão disputou a Copa Libertadores do ano seguinte, mas sem sucesso. Porém, aproveitou o momento e chegou a disputar o Campeonato Brasileiro Série A, mas não durou muito tempo. A equipe está na Série A2 do Campeonato Paulista.

Paulista fez história na Copa do Brasil e venceu River Plate na Libertadores

Um ano após a zebra na Copa do Brasil, a competição contou com outra em 2005, o Paulista de Jundiaí. Foi uma campanha histórica, já que passou por clubes como Juventude, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e o Fluminense na decisão.

Em 2006 a equipe disputou a Libertadores e, apesar de não avançar de fase, conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre o poderoso River Plate. Atualmente, o Galo não tem destaque no cenário nacional, mas caminha para retomar destaque em São Paulo. O clube chegou até a última divisão, mas conseguiu dois acessos e disputará a Série A3 em 2026.

Outros exemplos

Confira outras equipes que chegaram a fazer sucesso no Brasil, mas perderam força no cenário nacional, alguns até extintos:

Guaratinguetá-SP: após disputar a Série B em 2012, entrou em declínio devido a trocas no comando e rebaixamentos. Em 2017, solicitou o licenciamento das competições profissionais;

após disputar a Série B em 2012, entrou em declínio devido a trocas no comando e rebaixamentos. Em 2017, solicitou o licenciamento das competições profissionais; Matsubara-PR: fez sucesso na década de 80, principalmente nas categorias de base. Teve as suas atividades encerradas oficialmente em 2011;

fez sucesso na década de 80, principalmente nas categorias de base. Teve as suas atividades encerradas oficialmente em 2011; Grêmio Barueri: equipe chegou ao Brasileirão e revelou vários jogadores, mas encontrou divergências políticas, mudou de cidade e, em 2016, se licenciou;

equipe chegou ao Brasileirão e revelou vários jogadores, mas encontrou divergências políticas, mudou de cidade e, em 2016, se licenciou; Brasiliense: equipe chegou até a final da Copa do Brasil em 2002, eliminando Fluminense e Atlético Mineiro. O Jacaré também chegou na Série A do Brasileirão com o título da Série B, mas não manteve o alto nível, disputando atualmente a Série D;

Bangu: a equipe carioca teve destaque na década de 80, chegando ao vice-campeonato do Brasileirão em 1985. Porém, os anos de glória acabaram e hoje o clube briga para tentar se realocar nacionalmente, mas disputa a Série A do Cariocão