“Divisor de águas”, Grêmio joga para afundar a Matonense

Gustavo Cabelo tem presença garantida no meio campo gremista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Fugir da “zona da degola” e se aproximar do G8. Com metas bem claras e definidas, o Grêmio São-carlense busca a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A4 e a partir das 16h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita da SE Matonense pela quinta rodada da primeira fase.

A bem da verdade, as duas equipes estão em situação preocupante. O Grêmio figura em 13º com 3 pontos, após três empates e uma derrota. A situação do time visitante é dramática até aqui. Quatro jogos e quatro derrotas. Está na lanterna sem somar ponto.

Mas a Matonense vem animada com a estreia de Ney Silva e com a contratação de seis jogadores. Pelo lado do Grêmio, o técnico Marcus Vinícius trabalhou o grupo em uma “semana cheia” de treinos e apesar da situação delicada, afirma estar atento ao panorama da A4. “Estamos atentos ao cenário, mas temos que ter sabedoria para que isso não possa nos trazer uma cobrança excessiva e atrapalhar nossa evolução como equipe”, observou.

O comandante gremista poderá contar com força máxima. Inclusive Gustavo Cabelo que saiu com dores, mas não preocupa. Desta forma, Marcus afirmou que todo o grupo está focado no jogo contra a Matonense, para que possam fazer uma boa apresentação e conquistar a primeira vitória. “Nosso grupo é muito bom e eles querem demais esses primeiros três pontos e estão trabalhando muito por isso. Esperamos que venha”, afirmou, salientando que o Grêmio irá propor o jogo de uma forma equilibrada para evitar surpresas.

A rodada

Sábado, 8

15h – Paulista x Inter de Bebedouro

15h – Colocado Caieiras x Nacional

15h – Taquaritinga x União Barbarense

15h – Jabaquara x Audax

16h – Grêmio São-carlense x Matonense

16h – Araçatuba x Barretos

19h30 – Vocem x São Caetano

Domingo, 9

10h – Joseense x Penapolense

Classificação

