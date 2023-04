Disputas marcam a segunda rodada da Champions Cup

Juventus lidera a série ouro da ADN Champions Cup - Crédito: Divulgação

Muitas disputas, muitos gols e muita adrenalina. E a torcida vibrou. Assim foi a segunda rodada da série ouro da ADN Champions Cup, que aconteceu domingo, 23, em São Carlos. O evento é promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

No campo da Vila Iaabel destaque para a partida de oito gols com a vitória do Prédios por 5 a 3 em cima do Paulista. No segundo jogo, mais uma grande partida e muita disputa no clássico da região oeste da cidade entre Mirante 2 x 1 Redenção.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, após um jogo monótono, onde o Atlético Munique fez 1 a 0 no River Plate, o que não faltou foi emoção na segunda partida, já que o Juventus de Ibaté não tomou conhecimento do Romeu Tortoreli e aplicou uma goleada por 5 a 0.

No campo do distrito de Água Vermelha, dois bons jogos. O Aracy bateu o Mercenários por 1 a 0 e em seguida, empate em 1 a 1 entre Vila Prado e Juventude.

No distrito de Santa Eudóxia, mais uma goleada: o Santa Angelina se recuperou após começar o torneio com o pé esquerdo e aplicou 6 a 3 no Cruzeiro do Sul. Por fim, vitória de 1 a 0 do Atecubanos sobre o Sanka City.

Os destaques da rodada ficam para as equipes do Juventus de Ibaté que lidera a competição, seguido pelo Os Prédios e Aracy, segundo e terceiro colocados pelo critério de desempate já que ambos mantém 100% de aproveitamento na competição.

A terceira rodada acontece no domingo, 30, dia que começa a série Prata com a realização do torneio início, envolvendo 22 equipes inscritas.

