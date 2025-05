Dia do Desafio acontece no dia 28 de maio

Dia do Desafio acontece no próximo dia 28 - Crédito: divulgação Sesc

No próximo dia 28 de maio, quarta-feira, o Dia do Desafio chega à sua 30ª edição celebrando três décadas de incentivo à prática de esportes e atividades físicas em todo o continente americano. Em 2025, a campanha tem como meta aumentar em 5% o número de pessoas fisicamente ativas no estado de São Paulo, reforçando o compromisso com a promoção do movimento como um direito de todos, em qualquer tempo e lugar.

Reconhecido como uma das maiores campanhas globais de incentivo à prática de atividades físicas, o Dia do Desafio é liderado pela TAFISA (The Association For International Sport for All), com coordenação do Sesc São Paulo nas Américas e apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO. Este ano, o tema central é “30 Anos do Movimento”, que marca não apenas uma história de mobilização em prol da saúde, mas também um futuro com foco na inclusão e no bem-estar coletivo.

Destaques da programação do Sesc São Carlos

O Sesc São Carlos preparou uma programação gratuita com atividades abertas para todas as idades, promovendo o bem-estar e a integração por meio do esporte e do movimento. Confira os destaques:

Treino em Grupo – Condicionamento Físico

Atividade orientada por educadores físico-esportivos com foco no desenvolvimento de habilidades motoras e na melhora do condicionamento físico.

6h (Ginásio de eventos), 8h e 15h (Galpão)

Inscrições no local. A partir de 16 anos.

Aula de Ritmos

Dança com ritmos variados para estimular coordenação motora, expressão corporal e socialização.

18h às 19h

Galpão. Grátis. Inscrições no local. A partir de 12 anos.

Festival de Vôlei

Torneios amistosos entre equipes locais masculinas e femininas em celebração ao Dia do Desafio.

19h às 21h30

Ginásio de eventos. Livre para todos os públicos.

Treino Aberto de Corrida com Lucélia Peres

Treinamento com a atleta campeã da São Silvestre 2006, que também conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais.

19h às 21h

Pista de corrida em frente ao Sesc. A partir de 16 anos. Público com e sem deficiência.

Festival de Tênis de Mesa com Aline Meneses Ferreira

Bate-papo e demonstração com a paratleta tricampeã brasileira, medalhista no Parapan de 2023.

19h30 às 21h30

Galpão. Grátis. A partir de 12 anos.

