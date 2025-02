Destaque dos últimos jogos, Cabelo diz que grupo está fechado

Bruninho após cobrança de falta: gol e homenagem à família - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

As ‘juntas’ de Gustavo Cabelo estão bem lubrificadas e com isso, se tornou a ‘engrenagem’ principal do meio-campo do Grêmio São-carlense, dando ‘liga’ na saída de bola e chegando a área para concluir ao gol adversário.

A aposta de Marcus Vinícius deu certo e o meia foi premiado com um golaço que abriu o caminho da vitória do tricolor em cima da Matonense ao receber um passe açucarado do atacante Luiz Henrique.

Melhor jogador na vitória gremista, ele garantiu que o grupo está fechado e o resultado deu autoestima para toda a equipe. “Agradeço a Deus por poder ajudar a equipe com o gol. Mas nesta divisão os jogos são duros e tem que saber sofrer. Estamos trabalhando duro pela vitória e vamos continuar a nos empenhar ao máximo”, prometeu.

Vibra família

Autor do segundo gol do Grêmio, ao cobrar com perfeição uma falta aos 40 minutos do segundo tempo, Bruninho, que entrou na etapa final para dar “sangue novo” ao time, admitiu que faltas não são sua especialidade. “Mas fui feliz na cobrança e isso é fruto do trabalho. Importante é ajudar a equipe. Vamos nos empenhar ainda mais para buscar os resultados. E quero dedicar este gol a minha esposa (Ana Laura) e a toda minha família”, finalizou.

