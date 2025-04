Desfalcada, ASF São Carlos busca reabilitação na Copa da LPF

ASF São Carlos busca a reabilitação na Copa da LFP e encara o Guará fora de casa - Crédito: Jhonatan Celestino

Desfalcada e necessitando da vitória para reabilitar na Copa da LPF, a equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos tem mais um compromisso pela primeira fase, quando enfrenta o FutFera de Guará a partir das 18h deste sábado, 26, no ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho, em Ipuã.

O time comandado pelo técnico Fabiano Lourenço não poderá contar com as jogadoras Rafa, Julinha e Isa, acometidas de dengue e irá desfalcar a equipe que busca a reabilitação, já que vem de derrota por 3 a 1 para a Fundesporte Araraquara, em clássico regional realizado na cidade de Descalvado. Existe a possibilidade de buscar reposição no sub20 para minimizar as ausências.

Tanto o FutFera como a ASF estão bem situadas na classificação. O time de Guará tem dois jogos e duas vitórias e a representação são-carlense, três partidas e duas vitórias.

“Será um confronto de duas equipes com as melhores pontuações da Liga. Um jogo chave e quem vencer irá ficar em uma situação confortável e próximo de uma classificação direta para a semifinal”, explicou Fabiano, salientando que a ASF vai em busca de um resultado positivo.

Porém, ele espera uma partida difícil e equilibrada, que será resolvida nos detalhes. “Vai ser um jogo duro e vamos em busca do resultado, mas com cuidados defensivos, mas sem abdicar do direito de jogar, procurando ter a posse de bola e propor o jogo”, afirmou.

