Derrota do XV rebaixa o São Carlos para a quinta divisão do Estado

Início de semana triste: Águia é rebaixada para a quinta divisão - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

O que começou ruim, terminou pior. A temporada 2023 ficará marcada negativamente na história esportiva do São Carlos, com o rebaixamento para a recente criação da FPF, a quinta divisão do futebol paulista.

A degola foi sacramentada na manhã de domingo, 11. Com gols de Ryan e Edinho, o Independente de Limeira venceu o XV de Jaú por 2 a 1(gol de Estevam), no estádio Zezinho Magalhães.

Para ainda ter chances de escapar do rebaixamento, o São Carlos torcia por uma vitória do time jauense. Como o time limeirense venceu e foi a 11 pontos, não pode ser mais alcançado pelo São Carlos (que tem 4) e pelo Mogi Mirim (com 5), também rebaixado. Restam ainda duas rodadas para o encerramento da fase de classificação e o São Carlos pode chegar, no máximo, a 10 pontos.

Por outro lado, com a derrota do XV, o Grêmio São-carlense assumiu a liderança do grupo 3, com 17 pontos.

Leia Também