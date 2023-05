Derby coloca frente a frente duas equipes que buscam a reabilitação

Jackson Soares em ação: zagueiro acredita em vitória na Águia no derby são-carlense - Crédito: Lourival Izaque

Chegou a hora do “tempo esquentar” no Campeonato Paulista da Série B, com a realização do derby São Carlos x Grêmio São-carlense pela terceira rodada de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Pelo Grupo 3, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, um sábado, 6 que promete muita adrenalina. A partir das 16h.

As duas equipes, após duas rodadas, buscam a reabilitação. O São Carlos foi presa fácil para o União São João, em Araras e perdeu por 3 a 1. Em casa, o Grêmio São-carlense perdeu inúmeras chances de gol e acabou punido com derrota pela contagem mínima para o Independente de Limeira.

Agora, as duas equipes buscam fazer as pazes com a vitória. O técnico Agnaldo Liz intensificou os treinamentos e tem no zagueiro Jackson Soares, um talismã. O jogador da Águia está indo para o quarto derby, sendo um pela Copa São Paulo (2022) e dois pela Bezinha (ambos em 2022). O jogador chegou a marcar o gol da vitória no do primeiro turno do campeonato do ano passado.

Sobre o jogo, o atleta mostrou otimismo. "Clássico é sempre diferente. O clima é diferente. A gente sabe da qualidade do adversário, sabe que não é fácil. Porém, estamos trabalhando para que o resultado positivo venha. Se Deus quiser vamos fazer um ótimo jogo e sair vencedores”, disse.

Pelo lado gremista, o técnico Marcus Vinícius disse que o time está completo e a derrota em casa já foi superada, salientando que o campeonato está no início, salientando que, independentemente dos resultados até aqui, a equipe está evoluindo.

Sobre o clássico, o técnico disse que o jogo promete muita emoção e que todo o grupo está motivado.

“Vamos fazer nosso jogo. Os atletas estão motivados e engajados para fazer uma grande partida e recuperar os três pontos perdidos na rodada anterior”, garantiu.

