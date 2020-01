Deportivo vence e está nas semifinais da Copa Verão de Torrinha

Crédito: Marcos Escrivani

O Deportivo Sanka esteve em ação na noite de terça-feira, 21, em jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Verão de Futsal, que acontece em Torrinha. Com autoridade, venceu o Luizinho Lanches por 5 a 4 e garantiu vaga na semifinal do torneio regional.

Com uma proposta de uma partida mais cautelosa, o Deportivo começou o jogo bem postado. Aos 6 minutos, em uma bela jogada do fixo Rubinho fez 1 a 0. Mas em seguida o time da casa chegou ao empate. Os são-carlenses sentiram o gol e levaram a virada com o primeiro tempo terminando em 3 a 1 para os anfitriões.

No intervalo com as orientações do técnico Rafael, o Deportivo voltou determinado a buscar a vitória e ela veio após muita garra e determinação, com uma virada de 5 a 4.

“Sabíamos que iríamos enfrentar uma boa equipe e tivemos um apagão na primeira etapa onde tomamos a virada. Mas conseguimos imprimir muita velocidade e em algumas jogadas na etapa final. Aproveitamos a individualidade de nossos atletas e os gols foram saindo”, disse o auxiliar técnico Rogerio.

Com a vitória, a equipe são-carlense se classificou para as semifinais. Nesta quinta-feira, 23, a partir das 21h, encara o Inhambi FC.

