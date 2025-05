Deportivo Sanka estreia com vitória na Copa Record

Leoas atropelaram São João e agora encaram Aguaí - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka fez a estreia na Copa Record e com autoridade, venceu São João da Boa Vista por 3 a 0, em partida realizada na noite de quinta-feira, 22, no ginásio municipal de esportes Domingos Martucci, em Aguaí. No torneio, a equipe representa o Distrito de Santa Eudóxia.

Atual campeã, a equipe são-carlense procura manter a hegemonia no torneio e deu o primeiro passo, com uma vitória com autoridade.

A vitória sobre São João fez com que as Leoas se classificassem para a Série Ouro da Copa e o próximo compromisso será nesta quarta-feira, 28. A partir das 20h45, enfrenta Aguaí no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. A entrada é gratuita.

