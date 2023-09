Deportivo Sanka vence e é finalista no Paulista Sul Minas

Deportivo Sanka venceu e decide o título do Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka conseguiu um feito inédito para o futsal feminino de São Carlos. Na noite de quarta-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, carimbou a vaga para a final do Campeonato Paulista Sul Minas.

No primeiro jogo da semifinal, semana passada em Uberaba, as Leoas já haviam goleado o Spartan Sport por 6 a 0 e no segundo encontro, em casa, confirmaram o favoritismo e voltaram a vencer por 4 a 2. No agregado, as são-carlenses rugiram alto ao totalizar uma goleada de 10 a 2.

Garantido na decisão do título da temporada 2023, o Deportivo Sanka espera agora o adversário, que sairá do confronto entre Barretos x Fut Fera de Guará que venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

