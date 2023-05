Deportivo Sanka vence Brotas e fica em 3º na Taça EPTV

Deportivo comemora a terceira colocação na Taça EPTV - Crédito: Divulgação

Pela primeira vez ao representar São Carlos na Taça EPTV, o Deportivo Sanka fez uma bela apresentação e garantiu o terceiro lugar do torneio regional, ao vencer Brotas por 4 a 2. O jogo aconteceu no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

A competição teve a participação de 36 times e Itirapina foi a campeã. São João da Boa Vista ficou com o vice-campeonato.

De acordo com a direção do Deportivo, ao final da competição, a sensação é que a participação foi de dever cumprido. “A equipe agora volta as atenções para as próximas competições regionais que acontecem a partir de junho”, disse o técnico Rafael.

CAMPANHA

Durante a Taça EPTV, o Deportivo fez oito jogos e conquistou cinco vitórias. Foram ainda duas derrotas e um empate.

RESULTADOS

PRIMEIRA FASE

Deportivo Sanka 0 x 1 Rio claro

Deportivo Sanka 4 x 2 Matão

Deportivo Sanka 4 x 0 Américo Brasiliense

SEGUNDA FASE

Deportivo Sanka 7 x 0 Itaqueri da Serra

Deportivo Sanka 2 x 2 Tambaú

QUARTAS DE FINAL

Deportivo Sanka 2 x 1 Descalvado

SEMIFINAL

Deportivo Sanka 2 x 5 Itirapina

DECISÃO DO 3º LUGAR

Deportivo Sanka 4 x 2 Brotas

