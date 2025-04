Compartilhar no facebook

Deportivo Sanka venceu mais uma na Copa Sesc - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka conquistou mais uma vitória na Copa Sesc de Futsal Feminino. Na noite desta quarta-feira, 9, a equipe obteve uma tranquila vitória sobre Itirapina por 8 a 2. O jogo aconteceu no ginásio de eventos do Sesc São Carlos.

Com o resultado, as Leoas mantiveram 100% de aproveitamento e lidera o torneio e está praticamente confirmado para a semifinal do torneio regional.

