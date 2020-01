Deportivo Sanka tem jogo decisivo na Copa Verão

Crédito: Marcos Escrivani

O Deportivo Sanka tem um jogo decisivo nesta terça-feira, 21, quando enfrenta o Luizinho Lanches/Torrinha pelas quartas de final da Copa Verão de Futsal. O time estará em ação a partir 19h45.

A equipe leonina buscará a classificação para as semifinais diante da equipe da casa e para isso vai em busca de mais uma vitória.

“Dessa vez teremos pela frente uma equipe muito forte, com bons jogadores, com a torcida toda a seu favor e que também não chegou à toa nesta fase. Vamos manter a calma buscar o equilíbrio necessário, procurar os espaços e se Deus permitir, buscar nosso objetivo”, disse o auxiliar técnico Rogério, ao se referir a próxima fase do torneio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também