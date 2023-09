Deportivo Sanka supera Araras pela Liga Ferreirense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka realiza boa partida e vence Araras pela Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka manteve a boa fase e a invencibilidade na fase de classificação do campeonato da Liga Ferreirense. Na noite de sexta-feira, 2, no ginásio municipal de esportes Nelson Rugger, venceu Araras por 3 a 1.

As Leoas apresentaram um futsal de boa qualidade e controlaram a partida. Com isso mantém 100% de aproveitamento na competição.

O próximo compromisso da equipe são-carlense será na cidade mineira de Uberaba, mas pelo Campeonato Paulista Sul Minas. O encontro será na noite de quarta-feira, 6, quando enfrenta o Spart Sport pela fase semifinal do torneio interestadual.

