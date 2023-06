Deportivo Sanka realiza seletiva para definir equipe sub21 para os Regionais

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka irá selecionar atletas que irão representar São Carlos nos Regionais - Crédito: Divulgação

A comissão técnica do Deportivo Sanka irá realizar uma seletiva para definir a seleção de futsal que irá representar São Carlos nos Jogos Regionais. A avaliação dos atletas sub21 será nesta quarta-feira, 7, a partir das 20h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redencao.

Para participar dos testes, basta o interessado estar com as vestimentas adequadas como camisa, calção, meião e tênis apropriado para o futsal. É necessário ainda a apresentação do RG.

Para os aprovados os testes deverão durar mais uma semana, mas todas as orientações serão dadas no dia do evento pela comissão técnica da equipe. Podem participar adolescentes nascidos nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Leia Também