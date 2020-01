Deportivo Sanka realiza ‘peneira’ para novos atletas em São Carlos

Crédito: Imagem de my m por Pixabay

O Deportivo Sanka Futsal realiza na próxima segunda-feira, 13, a partir das 19h45 no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, testes para que novos atletas possam integrar a equipe que tem agenda cheia neste primeiro semestre de 2020.

Os testes serão para que novos atletas façam parte da equipe são-carlense que irá disputar vários campeonatos regionais e também representar o distrito de Santa Eudóxia na Taça EPTV e Copa Record de Futsal.

Os interessados de São Carlos e da região em participar do treino-teste basta ir até o ginásio de esportes da Redenção com as vestimentas adequadas (camiseta, shorts e tênis).

A seletiva será com professor e preparador físico e se você joga de goleiro, fixo, ala ou pivô, fica o convite para que busque um espaço no time são-carlense.

Informações adicionais poderão ser obtidas no Facebook, na página Deportivo Sanka Futsal ou pelo WhatsApp 16 981394080.

