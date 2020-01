Deportivo Sanka quer manter 100% de aproveitamento na Copa Verão

Crédito: Marcos Escrivani

A bola volta a rolar na noite desta terça-feira, 14, quando o Deportivo Sanka faz a última apresentação pela fase de classificação da Copa Verão de Futsal de Torrinha. O time em ação a partir 20h e tem pela frente o Luizinho Lanches/Velha Guarda.

A equipe leonina está classificada com antecipação para as quartas de finais e vai em busca de mais uma vitória para assim carimbar a primeira colocação do grupo.

“Sabemos que iremos encontrar mais uma bela equipe pela frente. Eles têm ótimos jogadores, mas vamos em busca de nossas metas e com muita humildade começar o ano com o pé direito. Se Deus quiser vamos em busca de nossos objetivos”, disse o auxiliar-técnico Rogério.

