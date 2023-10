Deportivo Sanka perde e está fora da Copa Record

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 15h08

19 Out 2023 - 15h08 Por Marcos Escrivani

Em um jogo bem equilibrado, Deportivo perdeu para o Guaíra - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka está fora da Copa Record de futsal. Na noite desta quarta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Alberto Bottino, perdeu para Guaíra por 5 a 4 pela segunda fase da competição.

Como a competição passou a ser eliminatória, os Leões acabaram eliminados. O time são-carlense foca agora a atenção para as quartas de final da Liga Araraquarense. Nesta segunda-feira, 23, a partir das 21h no ginásio municipal de esportes Gigantão, enfrenta Rincão.

O futsal é delas

A equipe feminina do Deportivo vai estar em ação pela Copa Record, a partir das 21h15 desta quinta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

As Leoas encaram Águas da Prata e em caso de vitória, chegarão a primeira colocação do grupo, bem como a melhor campanha no geral.

