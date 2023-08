Deportivo Sanka pega Rincão pela Liga Araraquarense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka busca mais uma vitória no torneio da Liga Araraquarense - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka estará em ação na noite desta segunda-feira, 28 e a partir das 20h15, no ginásio municipal de esportes Gigantão, encara o Atlético Gama Rincão pela Liga Araraquarense de Futsal,

Os Leões vem de uma goleada de dois dígitos, já que na semana passada aplicaram 17 a 1 no Grêmio Molina,

A meta no compromisso desta noite é buscar mais uma vitória e assim, em seu terceiro, o time são-carlense buscar a liderança do grupo e assegurar presença na semifinal do torneio regional de futsal.

