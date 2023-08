Deportivo Sanka pega Araras pela Liga Ferreirense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka quer atropelar Araras pela Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

De olho na liderança do grupo e em busca de mais uma vitória, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka tem mais um compromisso na noite desta quinta-feira, 31, pela segunda rodada da fase de classificação do campeonato da Liga Ferreirense.

A partir das 21h no ginásio municipal de esportes Nelson Rugger, as Leoas encaram o Araras. Em boa fase no início deste segundo semestre, a expectativa é de uma boa vitória. Na estreia, em casa, o time são-carlense goleou Leme por 5 a 1.

Leia Também