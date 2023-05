Deportivo Sanka joga para ser líder do Campeonato Sul Minas

Deportivo Sanka joga para ser líder do Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

O futsal feminino promete agitar a noite desta quarta-feira, 3, quando uma rodada dupla acontece a partir das 20h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. Os jogos valem pela fase de classificação do Campeonato Paulista Sul Minas.

Ainda sem pontos, as lanternas Caaso e Nova Europa abrem a rodada dupla e na sequência um jogo de gigantes. Às 21h o Deportivo Sanka, vice-líder do Grupo E, com 6 pontos, recebe a visita do líder Taquaritinga, que possui 9 pontos.

As duas equipes estão invictas e com 100% de aproveitamento neste início de campeonato. A meta das Leoas é buscar a vitória para assumir a primeira colocação (saldo de gols).

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO E

1. Taquaritinga, 9 pontos

2. Deportivo Sanka, 6 pontos

3. Matão, 6 pontos

4. Nova Europa, 0 ponto

5. Caaso, 0 ponto

