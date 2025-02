Deportivo Sanka inicia atividades com pré-temporada

Equipe de futsal do Deportivo reiniciou as atividades em 2025 - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal do Deportivo Sanka iniciou as atividades em 2025 com uma pré-temporada. Os jogadores do time masculino se reapresentaram na noite desta quarta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto.

Foi a primeira atividade preparatória para a temporada que promete ser bem intensa, já que os Leões pretendem participar de diversas competições.

A novidade é que a direção da equipe convida atletas com idade a partir de 17 anos que queiram treinar e aprender o futsal. Os treinos serão gratuitos, com atividades físicas, técnicas e variações táticas.

Com esta iniciativa, o Deportivo pretende formar novos atletas e, paralelamente, fazer a renovação da equipe para os próximos anos.

Leia Também