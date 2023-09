Deportivo Sanka goleia mineiras no jogo de ida da semifinal do Paulista Sul Minas

Leoas estão a um empate da final no Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

Com uma apresentação de gala, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka saiu na frente na semifinal do Campeonato Paulista Sul Minas, ocorrido na noite de quarta-feira, 6, no ginásio municipal de esportes Renusa Sports, em Uberaba/MG.

No jogo de ida, as Leoas realizaram uma apresentação impecável e com autoridade, aplicaram 6 a 0 no Spartan Sport pela partida de ida da semifinal.

Com a cômoda vantagem adquirida, o time são-carlense, no jogo de volta por empatar no tempo normal. Caso o time mineiro vença, acontecerá uma prorrogação e novamente as Leoas jogam pelo empate. O segundo jogo decisivo acontece na quarta-feira, 13, a partir das 21h, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, e vale vaga na final do Paulista Sul Minas.

