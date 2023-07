Deportivo Sanka goleia e lidera fase de classificação do Paulista Sul Minas

Leoas rugiram alto e aplicaram 9 a 1 no Caaso - Crédito: Divulgação

Líder isolado do Grupo E e com 100% de aproveitamento, o Deportivo Sanka faz uma campanha perfeita na fase de classificação do Campeonato Paulista Sul-Minas de futsal feminino.

Na noite de quarta-feira, 21, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, recebeu a visita do Caaso e chegou a sétima vitória seguida ao aplicar 9 a 1 no Caaso. Com gols de Vitória (3), Larissa e Camila (2 cada) e Verônica e Beatriz, chegaram aos 21 pontos ganhos.

De acordo com a comissão técnica, o Deportivo chegou a goleada mesmo não estando com a equipe completa.

As Leoas, com mais essa goleada, concluíram a participação nesta fase inicial do torneio interestadual e agora aguarda a organização definir a data e a hora do jogo de ida das quartas de final da série ouro que será contra Matão, na casa do adversário.

