Deportivo Sanka goleia e joga por empate para seguir na Taça EPTV

Deportivo conquistou uma expressiva vitória na Taça EPTV - Crédito: Divulgação

Após a derrota na estreia para Rio Claro pela contagem mínima, o Deportivo Sanka se reabilitou na Taça EPTV de Futsal. Na noite de segunda-feira, 3, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, em São Carlos, recebeu a visita de Américo Brasiliense e após uma apresentação convincente, goleou por 4 a 0.

O encontro foi válido pela segunda rodada da fase de classificação. Desta forma, os Leões estão vivos em busca de uma vaga para a sequência do torneio regional e no dia 17, no ginásio municipal de esportes de Brotas, enfrentará Matão e um empate carimba o passaporte para a segunda fase da competição como líder do grupo.

ELAS

As Leoas também estiveram em ação nesta semana e na noite de quarta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, fez a segunda apresentação pela primeira fase do Campeonato Paulista Sul Minas de Futsal Feminino e conquistaram um expressivo resultado, ao bater Matão por 3 a 0.

Com esta vitória, o Deportivo está na liderança do grupo com seis pontos. A próxima rodada do torneio ainda será definida pelos organizadores.

