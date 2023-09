Deportivo Sanka goleia e garante vaga na segunda fase na Liga Araraquarense

SIGA O SCA NO

Leões rugiram alto na Liga Araraquarense e se prepara para a Copa Record - Crédito: Divulgação

Líder e invicto. O Deportivo Sanka é um dos “bichos papões” do campeonato da Liga Araraquarense de Futsal e na noite desta segunda-feira-feira, 11, não tomou conhecimento do Grêmio US Virgens e aplicou mais uma goleada, ao vencer por 6 a 1.

Com o resultado, o time são-carlense soma 10 pontos e lidera o grupo B da competição. A partida foi realizada no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara e válida pela penúltima rodada da fase de classificação.

Outro benefício conquistado pelo time são-carlense é que os Leões já estão classificados para a segunda fase com uma rodada de antecedência.

O próximo compromisso da equipe será nesta sexta-feira, 15, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, quando enfrenta Descalvado na estreia da Copa Record de Futsal. Os Leões irão representar São Carlos na competição regional.

