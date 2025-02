Deportivo Sanka goleia e está na semifinal da Copa Verão

Compartilhar no facebook

Leoas venceram e estão na semifinal da Copa Verão - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka manteve 100% de aproveitamento na Copa Verão de Futsal Feminino e na noite desta terça-feira, 25, confirmou a boa fase e garantiu presença na semifinal.

No ginásio municipal de esportes Maurício Sía, em Artur Nogueira, com gols de Verônica (2), Bia e Arianne, golearam As Poderosas por 4 a 0 pelas quartas de final.

Com o resultado, as Leoas garantiram presença na semifinal e às 20h10 de terça-feira, 10 de março, buscam vaga para a final e encaram o Barcelona de Limeira.

