Deportivo Sanka estreia nos Regionais e mostra confiança

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka pega Igaraçu do Tietê na estreia dos Regionais - Crédito: Divulgação

A partir das 15h desta segunda-feira, 17, no Centro esportivo Marimbondo, o Deportivo Sanka estreia nos Jogos Regionais, que acontece em Lençóis Paulista. O time faz a estreia no torneio e representará São Carlos na categoria sub21. O compromisso inicial será contra Igaraçu do Tietê.

Na primeira fase, a modalidade esportiva foi dividida em oito grupos com quatro times cada e após turno único, os dois primeiros passam para as oitavas de final.

A comissão técnica do Deportivo é formada por Rafael Sampaio (técnico), José Simili Netto (auxiliar) e Rogerio Damasceno (massagista).

Em entrevista ao São Carlos Agora, Rafael disse que será o primeiro ano que os Leões disputarão os Regionais e mais uma vez leva o nome da cidade. “Recebemos o convite e aceitamos. Estaremos lá mostrando o mesmo trabalho que fizemos na Taça EPTV com o adulto”, disse. “Os Regionais é um torneio difícil e com fortes equipes da região que disputa a Liga Paulista, dentre outros. Mas estamos muito confiantes e vamos buscar uma boa colocação. Inicialmente na primeira fase e depois no mata-mata até o título, que nos dará a vaga para os Jogos Abertos”, afirmou.

De acordo com Rafael a montagem da equipe aconteceu após

uma avaliação com aproximadamente 40 atletas de São Carlos e região. “Dentre eles, 15 foram selecionados para compor o elenco. Tivemos treinos semanais, fizemos dois amistosos nesse período (empate em 4 a 4 contra o Real Madrid e derrota por 7 a 6 para a a UFSCar. “Nossa meta inicialmente e fazer um bom trabalho”, finalizou.

A EQUIPE

Goleiros: Joao Vítor e Erick

Fixos: Robson, Caio e Lucas

Alas: Daniel, Kayck, João Barros, Leonardo, Gustavo, Kaique, Nicolas, Lucas Natan

Pivô: Moisés.

Leia Também