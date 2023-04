SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka joga em casa pela vitória na Taça EPTV - Crédito: Divulgação

Após terminar como líder do seu grupo na primeira fase, o Deportivo Sanka estreia na segunda fase da Taça EPTV de Futsal. A partir das 21h15 desta segunda-feira, 24, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho enfrentam Itaqueri da Serra. Tambaú completa o novo grupo do time são-carlense.

O jogo é decisivo, já que somente o primeiro colocado do grupo avança as quartas de final do torneio.

De acordo com o técnico Rafael, a equipe está preparada para o complicado desafio e uma vitória é fundamental para que o time fique em uma situação confortável e vá para o jogo final contra Tambaú em condições de se qualificar entre as oito melhores equipes do torneio regional.

Leia Também