Deportivo Sanka estreia com vitória na Copa Verão em Torrinha

Após uma boa apresentação, o Deportivo Sanka estreou com vitória na noite desta terça-feira, 17, quando enfrentou e venceu o 7 de Abril pela fase de classificação da Copa Verão Torrinha de Futsal.

O jogo foi realizado na casa do adversário e mesmo assim, o time são-carlense impôs o ritmo e aplicou 6 a 1.

Agora acontece um recesso devido as festas de final de ano e o time retorna às atividades na segunda quinzena de janeiro.

ÊXITO EM 2019

Com o encerramento das atividades, a direção do clube considerou positiva a participação do Deportivo nos torneios onde marcou presença.

O futsal feminino foi campeã na Copa Sesc e no Campeonato Municipal. Já o masculino foi vice-campeão da Liga Araraquarense, campeão municipal e campeão varzeano de futebol.

