Deportivo Sanka estreia com empate na Copa Record

Em Descalvado, os Leões conquistaram um bom empate - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal masculino do Deportivo Sanka estreou na noite de sexta-feira, 15, na Copa Record. No ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, empatou em 1 a 1 com Descalvado.

A partida foi bem disputada e mesmo atuando na casa do adversário, os Leões buscaram a vitória.

O time são-carlense vai estar em ação somente no dia 2 de outubro, segunda-feira, a partir das 21h, quando encara Águas da Prata no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e para passar para a segunda fase tem que vencer o adversário.

De acordo com o regulamento, ao termino da primeira fase, quem ficar em primeiro no grupo disputa a série ouro. Já os segundos colocados, disputarão a série prata.

