Deportivo Sanka engata três vitórias e pega Lins nos Regionais

Invicto e com três vitórias, Deportivo encara Lins nas oitavas - Crédito: Miltinho Marchetti

O Deportivo Sanka encerrou a fase de classificação dos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista com 100% de aproveitamento. Na tarde desta quarta-feira, 19, engatou a terceira vitória seguida ao bater Sabino por 2 a 1, gols de Kaique e Bigode.

Com isso, o time são-carlense terminou a primeira fase sem saber o que é perder. Somou 9 pontos, o ataque fez 13 gols e a defesa sofreu apenas 4.

Classificado para as oitavas de final, o Deportivo inicia agora o mata-mata. No primeiro desafio, um difícil compromisso contra Lins. A partida será nesta quinta-feira, 20, a partir das 8h30 no Centro Esportivo Marimbondo.

De acordo com o regulamento, caso a partida termine empatada, o classificado para as quartas de final sairá através das cobranças de penalidades máximas.

