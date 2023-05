Deportivo Sanka empata e avança na Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Time são-carlense comemora a vaga para a próxima fase do torneio - Crédito: Divulgação

Muita emoção e comemoração marcaram a classificação do Deportivo Sanka às quartas de final da Taça EPTV. O time são-carlense está entre as oito melhores agremiações do torneio regional.

O passaporte dos Leões foi garantido após o empate em 2 a 2 frente Tambaú, na noite desta quinta-feira, 4, no ginásio municipal de esportes Carlos Kock Hackman, em Santa Cruz da Conceição.

O jogo foi muito disputado e equilibrado, com os jogadores das duas equipes proporcionando um belo espetáculo. No primeiro jogo da fase, o Deportivo já havia goleado Itaqueri da Serra por 7 a 0.

O próximo adversário do time são-carlense sairá do confronto entre Descalvado x Pirassununga que se enfrentam na próxima segunda-feira, 8.

