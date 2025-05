Deportivo Sanka é hexacampeã da Copa Sesc

Jogadoras do Deportivo comemoram a conquista de mais um título - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka aumentou a galeria de conquistas e na noite desta quarta-feira, 21, levantou mais uma taça.

No ginásio de eventos do Sesc São Carlos, aconteceu a decisão da Copa Sesc e com autoridade, as Leoas conquistaram uma expressiva vitória por 5 a 0 em cima do Blackout e garantiu pela sexta vez, o título do torneio.

“Foi uma conquista bastante difícil, mas merecida, pois valeu a garra das meninas e a força do nosso conjunto. Mesmo já cansadas pela sequência de jogos e treinos elas não desistiram em nenhum momento e acreditaram que poderiam ser campeãs”, disse Rogério Damasceno.

Copa Record

Sem pausa para descanso. Após o título no Sesc, o Deportivo foca o próximo compromisso e às 21h desta quinta-feira, 22, estreia na Copa Record de Futsal Feminino.

No ginásio municipal poliesportivo Domingos Martucci, as Leoas que irão representar o distrito de Santa Eudóxia, irá medir forças contra São João da Boa Vista.

