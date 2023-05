Deportivo Sanka assume liderança no Paulista-Sul Minas

Deportivo goleou Taquaritinga e lidera grupo - Crédito: Divulgação

Com tranquilidade, a equipe de futsal feminino Deportivo Sanka goleou o Taquaritinga pela terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista-Sul Minas. A partida foi realizada na noite de quarta-feira, 3, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Com o resultado, as Leoas chegaram a três vitórias em três jogos. Além de manter 100% de aproveitamento no torneio, chegaram a 9 pontos e assumiram a liderança do grupo.

