Deportivo Sanka despacha Promissão e vai a semifinal nos Regionais

SIGA O SCA NO

Em busca do ouro: na semi, Deportivo encara Bauru - Crédito: Miltinho Marchetti

Até aqui uma campanha perfeita. Com cinco vitórias em cinco jogos, o Deportivo Sanka deu mais um passo em busca do título do futsal masculino nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

Na manhã desta sexta-feira, 21, teve pela frente Promissão pelas quartas de final e conseguiu uma complicada vitória por 2 a 1. O jogo realizado no ginásio municipal de esportes Edenir Coneglian, teve os gols são-carlenses de Moisés e Kaique.

Com o resultado, o time são-carlense se qualificou para a semifinal e neste sábado, 22, terá pela frente a representação de Bauru e quem vencer, irá disputar a medalha de ouro.

Leia Também