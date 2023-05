Deportivo Sanka despacha Descalvado e é semifinalista na Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Jogadores comemoram com a torcida, a vaga para a semifinal da Taça EPTV - Crédito: Divulgação

Em sua primeira participação representando São Carlos na Taça EPTV de Futsal, o Deportivo Sanka faz história e se classificou para as semifinais da Taça EPTV de Futsal.

Na noite de quinta-feira, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, com o apoio de uma grande torcida, venceu Descalvado por 2 a 1 pelas quartas de final e se qualificou para as semifinais da competição regional.

Os Leões, empurrado pelos torcedores, fez um primeiro tempo preciso e abriu 2 a 0. Na etapa final, a equipe descalvadense no intuito de buscar o empate, foi ao ataque e fez o gol de honra;

Classificado para a semifinal, o Deportivo estará em ação na noite de quarta-feira, 17. A partir das 20h15, no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, em Ibaté, encara Itirapina. Uma nova vitória, coloca a equipe são-carlense na final do torneio.

