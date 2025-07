Deportivo Sanka conquista o tricampeonato da Copa Record TV de Futsal Feminino

Crédito: Lourival Izaque

Na noite desta sexta-feira (4), o Deportivo Sanka se consagrou tricampeão da Copa Record TV de Futsal Feminino ao vencer a equipe do ASF nos pênaltis, em partida realizada na quadra do Redenção, em São Carlos.

O jogo foi equilibrado do início ao fim. O Sanka abriu o placar com um belo gol da camisa 9, mas viu o empate chegar ainda no primeiro tempo com um chute forte da goleira Laís, camisa 67 do ASF, que marcou de longe.

Com o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. A goleira Gi, do Deportivo Sanka, defendeu uma das cobranças e garantiu a vitória por 3 a 2, selando o tricampeonato consecutivo da equipe na competição regional.

Leia Também