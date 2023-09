Deportivo Sanka busca vaga na final do Paulista Sul Minas

SIGA O SCA NO

Time são-carlense está pronto para o desafio em terras mineiras - Crédito: Divulgação

Um jogo decisivo tem o Deportivo Sanka na noite desta quarta-feira, 6, pelo Campeonato Paulista Sul Minas de futsal feminino. A partir das 21h no ginásio de esportes Renusa Sport, em Uberaba/MG, vai jogar a semifinal frente o Spartan Sport.

Com uma expressiva campanha até aqui na competição interestadual, as Leoas buscam mais uma vitória, já que vale vaga para a decisão. A equipe são-carlense está otimista e acredita no resultado positivo.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da equipe Spartan Sport, no link https://www.youtube.com/@canalspartansport, que será liberado 30 minutos antes da bola rolar.

