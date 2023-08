Deportivo Sanka avança a semifinal do Paulista Sul Minas

SIGA O SCA NO

Invictas e com 100% de aproveitamento: Deportivo manda bem no Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

A equipe feminina do Deportivo Sanka esteve em ação na noite desta quinta-feira, 17, pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sul Minas. No ginásio municipal de esportes Serranão, enfrentou Franca e venceu por 4 a 2.

Com o resultado, o time são-carlense avançou às semifinais e encara Uberaba/MG que despachou Jardinópolis, ao vencer por 2 a 0.

As Leoas seguem invictas e com 100% de aproveitamento na competição. Tem o melhor ataque e a melhor defesa. "A gente tinha definido algumas metas e uma delas era a classificação. Estou muito feliz com o rendimento da equipe e agora a gente precisa descansar para mais um grande jogo de semifinal e é importante estarmos bem e focados”, disse o técnico Rafael.

A data dos jogos de ida e volta da semifinal ainda serão agendados pela Liga Paulista Sul Minas de Futsal (LPSF).

