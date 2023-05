Deportivo Sanka ‘atropela’ Leme na estreia na Liga Ferreirense

Leoas ‘devoraram’ Leme na estreia da Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

Em uma partida eletrizante, a equipe de futsal feminina do Deportivo Sanka estreou com vitória na noite desta segunda-feira, 22, na Liga Ferreirense. Com autoridade, aplicou 5 a 1 em Leme no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

A equipe orientada pelo técnico Rafael teve uma boa atuação e dominou as ações e chegou a tranquila vitória em sustos.

Com isso, as Leoas conquistaram os primeiros três pontos e largam na frente na competição regional.

SUL MINAS

A agenda das Leoas está carregada esta semana. Às 20h desta quarta-feira, 24, também no ginásio de esportes da Redenção, encara o Caaso pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino.

Também neste torneio, o Deportivo lidera invicto e com 100% de aproveitamento.

