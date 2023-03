Deportivo Sanka agenda mais dois amistosos na semana

Leões continuam a série de jogos-treino de olho em 2023 - Crédito: Divulgação

Dando sequência à série de amistosos preparatórios, o Deportivo Sanka tem mais dois compromissos nesta semana, com adversários regionais. Ambas as partidas serão em casa.

Nesta segunda-feira, 6, a partir das 20h, os Leões encaram Brotas no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. Na quarta-feira, 8, com início no mesmo horário, só que no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o adversário será Itirapina.

