Deportivo atropela Lins e encara Promissão nas quartas de final

Deportivo Sanka está com campanha perfeita nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

O Deportivo Sanka permanece com uma campanha perfeita nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista. Na quinta-feira, 20, pelas oitavas de final, aplicou 7 a 3 em Lins pelas oitavas de final e permanece vivo com chances de buscar um pódio em sua primeira participação na competição.

A partida foi realizada no Centro Esportivo Marimbondo e os gols são-carlenses foram de Kaique, Lucas Alexandre e Robson (dois cada). Moisés completou a goleada.

Com isso, os Jovens Leões ganharam o direito de se classificar e a partir das 9h30 desta sexta-feira, 21, no ginásio municipal de esportes Edenir Caneglian encara Promissão. Se vencer, estará na semifinal e as chances de pódio passam a ser reais.

