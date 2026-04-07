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terça, 07 de abril de 2026
Paulistão A4

Definidos horários dos duelos entre Grêmio São-Carlense e Barretos nas quartas de final

07 Abr 2026 - 15h59Por Da redação
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Definidos horários dos duelos entre Grêmio São-Carlense e Barretos nas quartas de final - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Grêmio Desportivo São-Carlense já conhece os horários das quartas de final do Paulistão A4. A equipe enfrentará o Barretos Esporte Clube em busca de uma vaga na semifinal da competição.

O primeiro confronto (jogo de ida) será realizado na sexta-feira, dia 10 de abril, às 20h, na cidade de Barretos. Já a partida de volta acontece no dia 19 de abril, um domingo, às 10h, em São Carlos, quando o São-Carlense contará com o apoio da torcida para tentar garantir a classificação.

A diretoria do clube informou que a venda antecipada de ingressos para o jogo decisivo em São Carlos será disponibilizada em breve, por meio do site oficial.

A expectativa é de bons jogos, com clima decisivo e grande mobilização dos torcedores. A equipe são-carlense aposta na força dentro de casa para avançar na competição e seguir firme na luta pelo acesso.

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