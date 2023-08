Definidos os classificados para as quartas de final da Bezinha

Nas quartas de final, Grêmio vai encarar novamente o Barbarense - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Foram conhecidos sábado, 19, os oito classificados às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23. Os times ainda vivos em busca do acesso são: Taquaritinga, São-carlense, União São João, Catanduva, Francana, Nacional, União Barbarense e Rio Branco.

Dono da melhor campanha na somatória de todas as fases, o Taquaritinga enfrenta o Rio Branco, oitavo colocado entre os classificados. Os demais confrontos são entre São-carlense (2º) x União Barbarense (7º), União São João (3º) x Nacional (6º), e Catanduva (4º) x Francana (5º).

GRUPO 13

O União São João fez o dever de casa para carimbar a classificação. Em Araras, segurou o 0 a 0 com o Nacional e avançou em primeiro da chave, com dez pontos, contra nove do próprio adversário, que também classificou.

Isso só foi possível pois o XV de Jaú perdeu para o Joseense, em casa, por 1 a 0, e acabou ficando em terceiro lugar, com sete pontos.

GRUPO 14

Já classificado, o Catanduva ficou no empate por 1 a 1 com o Jabaquara, em Santos, e terminou na liderança do grupo, com 12 pontos.

A emoção ficou para o jogo entre Penapolense e Rio Branco. O time de Penápolis chegou a marcar aos 49 minutos do segundo tempo e teve a classificação nas mãos, mas acabou sendo eliminado com o gol de Luigi, aos 58, para o clube de Americana.

Com isso, o Rio Branco ficou em segundo lugar, com oito pontos, contra sete do Penapolense.

GRUPO 15

O União Barbarense terminou na liderança do Grupo 15, com dez pontos, ao segurar o empate sem gols com o São-carlense, segundo, com sete.

América (sete) e Vocem (seis) também tinham chances de classificar. Uma vitória bastava, mas acabaram eliminados ao confirmarem o empate por 2 a 2, em Assis.

GRUPO 16

A Francana confirmou o primeiro lugar e eliminou o Ska Brasil ao empatar por 1 a 1 em Santana de Parnaíba. A segunda colocação ficou com o Taquaritinga, dono da melhor campanha entre os classificados, que bateu o Independente por 2 a 0, em casa. O time de Limeira não pontuou na terceira fase.

Confira os confrontos das quartas de final:

Taquaritinga x Rio Branco

São-carlense x União Barbarense

União São João x Nacional

Catanduva x Francana

