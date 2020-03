Dedé é o novo técnico do sub20 do Grêmio São-carlense

Dedé: "Estou muito feliz com esse desafio e é uma honra poder estar vestindo a camisa deste clube” - Crédito: Marcos Escrivani

O professor de Educação Física André Dedé Bernal foi anunciado oficialmente como novo técnico do sub20 do Grêmio São-carlense. O treinador de 30 anos, com passagens pelo CA Paulistinha, São Carlos FC, Goiatuba EC, Inter de Minas e Mult Sport, vai comandar o time na temporada 2020.

Dedé, são-carlense de nascimento, tem grande experiência nas categorias de base e deseja colocar o Grêmio São-carlense como uma das referências na categoria.

"Estou muito feliz com esse desafio e é uma honra poder estar vestindo a camisa deste clube. Pretendo realizar um grande trabalho e aplicar um modelo de jogo moderno com a ideia de fazer o sub20 dinâmico e competitivo", disse.

Além de assumir o comando técnico do sub20, Dedé será também o auxiliar técnico na equipe profissional do Lobão que terá o treinador Marcus Vinicius para disputa do Campeonato Paulista da Série B.

