De virada, Fênix vence o Fusion pela Copa AVS/Smec

Jogadoras do Fênix comemoram a boa vitória - Crédito: Zé_Photografy

A fase de classificação da Copa AVS/Smec teve sequência na noite de quarta-feira, 2, com a realização de um jogo solitário no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

Após 1h32 de jogo, de virada, o Fênix derrotou o AVS/Fusion por 3 sets a 1, parciais de 20/25, 26/24, 25/13 e 25/20, com destaque para a ponteira Carol, da equipe vencedora. A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

O jogo foi bem disputado. Somente no terceiro set é que as atletas do Fusion se desconcentraram e o Fênix aproveitou para vencer com relativa facilidade. Nas demais três parciais, muito equilíbrio técnico e ralis que proporcionaram jogadas de efeito entre as duas equipes.

Fênix: Carol, Marília, Taline, Rafa, Maria Eduarda, Thiani, Valéria, Jéssica, Cris, Erica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

AVS/Fusion: Thaís, Isadora, Maria, Gani, Ana, Maria Eduarda, Jéssica, Luany, Karina, Eluana, Tati, Tamiris, Suzan e Letícia. Tecnico: Zé Sérgio.

