De virada é mais gostoso e ASF São Carlos vence FutFera fora de casa

Na base da superação, ASF São Carlos conquistou expressiva vitória em Ipuã - Crédito: Divulgação

Como diz o velho ditado esportivo, “de virada é mais gostoso”. E assim foi o final de semana para a equipe feminina de futsal ASF São Carlos que venceu de virada o FutFera, em Ipuã e lidera a primeira fase da Copa da LPF com 9 pontos em quatro jogos. Em segundo lugar está a Fundesporte de Araraquara com 6 pontos.

Na noite de sábado, 26, no ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho, ASF e FutFera realizaram um jogo de muita imposição física, que terminou com vitória das são-carlenses, com gols de Vanessinha e Gabi Santos, ambos na etapa final.

De acordo com o técnico Fabiano Lourenço, a primeira etapa não foi das melhores, sendo um jogo truncado e de forte marcação. Poucas chances de gol, mas muito disputado, com as anfitriãs levando a melhor e fazendo 1 a 0.

Na etapa final, a ASF retornou com uma postura diferente, a pedido de Fabiano, com as jogadoras buscando valorizar a posse de bola e sair com objetividade, buscando o gol das adversárias.

“Conseguimos fazer os ajustes necessários e conquistamos a virada. Erramos menos e fizemos 2 a 1. Chegamos à liderança com 9 pontos e estamos bem perto da classificação direta para a semifinal. Não podemos nos esquecer que nossa equipe estava com elenco limitado e quem jogou, buscou a superação. Agora vamos descansar um pouco e depois retornar aos treinos para nos preparar para o último desafio desta fase (contra o Move de Mauá). A meta é vencer e se garantir entre os primeiros”, finalizou.

